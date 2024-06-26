التحقيق مع عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بخصوص 3 قضايا

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احضرت اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 الوحدات الأمنية الى مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتداىية بتونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، وذلك لاستنطاقها بخصوص قضية اولى كانت قد رفعتها عليها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن على ذمتها



كما سيتم استنطاق موسى بخصوص شكايتين رفعهما عليها الإتّحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وعدد من أعضائه اثر تصريحات إعلامية لموسى ....

