صورة اليوم من بنزرت " سقوط كواد كبيرة في بحر سيدي سالم"

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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لاخراج كواد كبيرة الحجم مخصصة للجبال والصحراء في بحر سيدي سالم وبالتحديد تحت الجسر.

وقد فقد سائق هذه الكواد التحكم فيها ما أدى لسقوطها في البحر.

