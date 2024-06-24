تلميذ الباكالوريا المصاب بطيف التوحد يعبر عن سعادته بالنجاح‎

قال تلميذ الباكالوريا الياس الرحماني وهو حامل لطيف التوحد أنه فرح للغاية بنجاحه في الامتحان مثمنا دور عائلته في تأطيره.وقال الياس أنه يعمل على تحقيق حلمه في مواصلة الدراسة والتخرج.