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تلميذ الباكالوريا المصاب بطيف التوحد يعبر عن سعادته بالنجاح‎

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 17:22 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قال تلميذ الباكالوريا الياس الرحماني وهو حامل لطيف التوحد أنه فرح للغاية بنجاحه في الامتحان مثمنا دور عائلته في تأطيره.
وقال الياس أنه يعمل على تحقيق حلمه في مواصلة الدراسة والتخرج.



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