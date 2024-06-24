ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان امام محكمة الاستئناف

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جلبت الوحدات الامنية تحت حراسة مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس المتهمين في ما بات يعرف بملف ملحمة بن قردان.



وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 اكتوبر المقبل...





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وقد شمل ملف القضية 90 مظنونا فيهم، أحيل من بينهم 45 بحالة إيقاف، فيما أحيل البقية بحالة سراح… وقد وجهت إليهم جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على امن الدولة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.





وتعود أطوار قضية الحال الى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية التسلل الى التراب التونسي قصد السيطرة عليها وإقامة إمارة فيها وقد جدّت انذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وتم إلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما تمّ تسجيل استشهاد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.



وقد تولت اثر ذلك الوحدات الامنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، اسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في احداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني ،كما كلّلت الحملة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري، وهو من مواليد 6 جوان 1986 وأصيل منطقة بن قردان، والذي أثبتت الابحاث ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد التونسية.





وبتطور الأبحاث والتحريات تمكنت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من الكشف عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا آنذاك كانت تحتوي على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»… ومن أهم المخازن التي تمّ الكشف عنها مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة «شارب الراجل» طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان.





وللتذكير فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالحكم بالإعدام شنقا لــ16 متهما ،والسجن مدى الحياة لـ 15 متهما كما تم الحكم لمدة 30 سنة لمتهمين اثنين والسجن مدة 27 سنة لمتهمين اثنين والسجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين،والسجن مدة 20 سنة لثلاثة متهمين.

كما اصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 سنة و4 سنوات في حق بقية المتهمين المقضي في حقهم بالإدانة فاستأنفت النيابة ومحامو المتهمين والقائمين بالحق الشخصي الحكم .