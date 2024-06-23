الصدارة حسمت في الـ+90.. ألمانيا وسويسرا إلى ثمن نهائي يورو 2024 (فيديو)

ألمانيا وسويسرالحظة تسجيل فولكروج هدف التعادل في سويسرا

أحمد عمارةكتب: أحمد عمارةالأحد 23 يونيو 202411:59 مsocialimgتابعنا علي جوجلsocialimgتابعنا علي فيسبوكsocialimgتابعنا علي يوتيوبsocialimgتابعنا علي واتس ابsocialimgتابعنا علي تيك توك

سويسرا سويسرا1122:00 23/06/2024تفاصيل المباراةألمانيا ألمانيانجح المنتخب الألماني في إدراك تعادل ثمين (1-1) أمام سويسرا في الدقائق الـ+90، اليوم الأحد، في مباراة جمعتهما على ملعب دويتشه بنك بارك في مدينة فرانكفورت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.



وتأهل المنتخبان إلى دور الـ16 في يورو 2024، بعدما تصدرت ألمانيا بـ7 نقاط وحلت سويسرا في الوصافة بـ5 نقاط.وظهر المنتخب السويسري جيدًا في أول مباراة بين المنتخبين في منافسات كأس أمم أوروبا، لكنه لم يحافظ على تقدمه، علمًا بأن هذا هو اللقاء الرسمي الأول بينهما في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1966، عندما فازت ألمانيا بخماسية نظيفة.وكان المنتخبان تعادلا ذهابًا وإيابًا في آخر مباراتين بينهما بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.ومن المنتظر أن يواجه منتخب ألمانيا وصيف المجموعة الثالثة بين إنجلترا وصربيا وسلوفينيا والدنمارك، على أن تلتقي سويسرا، وصيف المجموعة الثانية بين إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.