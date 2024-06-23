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المنستير: " ثلاث توأم تتمكن من النجاح في الباكالوريا "‎

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 13:08 قراءة: 0 د, 12 ث
      
في مشهد لا يتكرر دائما تمكنت 3 روسيات/تونسيات توأم من النجاح في الباكالوريا في ولاية المنستير.
وقد بدت الفرحة على والدة التوأم بعد النجاح الذي كان بطعم خاص.


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