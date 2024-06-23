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باكالوريا 2024: 20,15 أعلى معدل في الجمهورية

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 10:09 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تحصّل التلميذ رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل وطنيا ب 20.15 في مناظرة البكالوريا عن شعبة الرياضيات

وتوزعت أعداده كالتالي :

...

رياضيات 19.5
فيزياء 19.75
علوم 19.25
انجليزية 19.75
فرنسية 19.5
عربية 17.12
فلسفة 20
إعلامية 19.56
ألمانية 20


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