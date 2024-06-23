باكالوريا 2024: 20,15 أعلى معدل في الجمهورية

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تحصّل التلميذ رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل وطنيا ب 20.15 في مناظرة البكالوريا عن شعبة الرياضيات



وتوزعت أعداده كالتالي :





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رياضيات 19.5

فيزياء 19.75

علوم 19.25

انجليزية 19.75

فرنسية 19.5

عربية 17.12

فلسفة 20

إعلامية 19.56

ألمانية 20