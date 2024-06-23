أحمد ونيّس.. لسنا بعيدين عن الحرب العالمية الثالثة

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قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس لدى تدخله اليوم الأحد ببرنامج 'ويكاند عالكيف ' ان العالم ليس بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة التي تبقى إمكانية واردة في ظل التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على وقع عدوان الكيان المحتل و حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على قطاع غزة .

وأضاف ونيس أن ما نعيشه الآن هو حرب عالمية دون أن تكشف عن حالتها ، وفق تعبيره ، مبينا أن الحرب العالمية تنطلق إقليميا ثم تتوسع تدريجيا بانضمام حلفاء الى المعسكرين المتنازعين .



وأوضح ونيس أن تهديد الكيان المحتل بتوسيع رقعة الحرب من غزة الى لبنان لا زال يتأكد بإطلاق واجهة تشبه الحرب المباشرة مبينا أن تنزيل الجيوش مباشرة على الميدان لن يكون في صالح الكيان المحتل .