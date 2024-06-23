اليوم: الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/8/bac_resultats720.jpg width=100 align=left border=0>

تشرع مصالح وزارة التربية بداية من الثامنة من صباح اليوم الأحد 23 جوان 2024 في إرسال نتائج امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة SMS إلى كل المترشحين.



من جهتها نفت وزيرة التربية سلوى العباسي في تصريح لموزاييك امس ما روج على مواقع التواصل الاجتماعي حول نسبة النجاح التي لم تتجاوز 38 بالمائة، موضّحة أنها نسبة مغلوطة وأن نسبة النجاح مشرفة جدا وخصوصا في شعبة الرياضيات.





...



واجتاز 140 ألفا و213 مترشحا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2024، أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 من شهر جوان الجاري، على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 25 من شهر جوان نفسه.



وتوزّع المترشحون إلى 115 ألفا و793 تلميذا مرسّما بالمعاهد العمومية و17 ألفا و 398 تلميذا مسجّلا بالمعاهد الخاصّة بالإضافة الى 7 آلاف مترشح بصفة فردية.



وجرى الامتحان الوطني في 586 مركزا كتابيا موزّعين على كامل تراب الجمهورية في أكثر من 9 آلاف قاعة.

