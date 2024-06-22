منير بن صالحة يرد على خولة سليماني ويكشف ما وراء تدوينته الغامضة

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ردّ منير بن صالحة على خولة سليماني و كشف ما وراء تدوينته الغامضة ....



وفي تصريح لاذاعة موزاييك قال منير بن صالحة أن الكلام الذي قالته خولة سليماني أمس في برنامج تلفزي "مؤسس لجرائم".. وأنه سيقدم شكاية ضدها يوم الإثنين وضد صاحب البرنامج ومعد البرنامج والمحاور





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وقال أن خولة سليماني رافع عنها في قضية ربحتها وبعد هربت و لم تدفع له أتعابه...



وقال منير بن صالحة// ما فماش كان خولة وحيدة في تونس ونتمنى خولة سليماني تحط "خولة ليست بريئة" في الشكاية متاعها //... فيديو

وقال أن خولة سليماني رافع عنها في قضية ربحتها وبعد هربت و لم تدفع له أتعابه...وقال منير بن صالحة// ما فماش كان خولة وحيدة في تونس ونتمنى خولة سليماني تحط "خولة ليست بريئة" في الشكاية متاعها //... فيديو