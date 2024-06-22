14 سنة سجنا لمهندس اعلامية استقطبه داعش للقيام بعملية ارهابية بسكين بمدرسة عسكرية

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قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،بالحكم ب14 سنة سجنا في حق مهندس إعلامية استقطبه تنظيم داعش الارهابي للقيام بعملية ارهابية داخل مدرسة عسكرية بالعاصمة .



ووفق ملف القضية فان المتهم كان من الأوائل في إمتحان الباكالويا وقد كان متفوقا في دراسته الجامعية وبعد ان أصبح مهندس إعلامية سافر الى إحدى الدول الافريقية للعمل في شركة اتصالات وبعد فترة قرر العودة الى تونس والاستقرار فيها ،لكن بعد مدة اصبح منعزلا ومنطويا على نفسه داخل غرفته لتسوء حالته النفسية مما جعل من عائلته تنقله من الجنوب للعاصمة وتحديدا الى مستشفى الرازي للعلاج الا انه في احدى المناسبات فر من المنزل ...





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ونفى المتهم خلال جلسة محاكمته ما نسب إليه وبين انه دخل المدرسة العسكرية واختبأ بين الأشجار بطريقة عفوية ،فواجهته القاضية بتسلحه بسكين كبير الحجم ومكوثه هناك لفترة لانتظار خروج التلاميذ كما واجهته بتبنيه للفكر الجهادي التكفيري وتواصله مع عناصر ارهابية موالية لتنظيم داعش الارهابي فاصر على الإنكار ...