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ارتفاع عدد الحجاج التونسيين المتوفين إلى 49

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 12:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
ارتفع عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بالبقاع المقدّسة إلى 49 حاجّا وحاجّة وفق ما افاد به اليوم الجمعة وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي

واضاف الوزير في تصريح لدى وصول اول طائرة عودة للحجيج ، ان اغلب المتوفين كانوا ضمن الحجيج الذين سافروا بتاشيرة سياحية وبلغ عددهم 44 فيما بلغ عدد الحجيج المتوفين والذين سافروا في الاطر النظامية وعن طريق القرعة 5 حجاج ، مع تسجيل حالة حرجة لحاج تونسي ، ليبلغ العدد الجملي للمتوفين 49 حاجّا وحاجّة
واشار الشايبي ان هذا العدد مرشّح للارتفاع.
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