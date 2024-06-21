وزارة الدفاع الوطني : وفاة طيار في حادث مروحية عسكرية بقفصة

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اعلنت وزارة الدفاع الوطني عن وفاة طيار في حادث جد صباح اليوم الجمعة اثناء مناورة هبوط مروحية عسكرية بالقاعدة الجوية بقفصة



واشارت الوزارة في بلاغ ان طائرة مروحية عسكرية كان على متنها طاقم متكون من طيارين اثنين ، تعرضت خلال مهمة طيران مبرمجة اليوم الجمعة الى حادث اثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة.





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واضاف البلاغ ان فرقا طبية تدخلت على عين المكان وتم اجلاء طاقم الطائرة الى المستشفى الجهوي بقفصة حسين بوزيان حيث اعلنت الفرق الطبية عن وفاة احد الطيارين، اما الطيارالثاني فحالته مستقرة .

