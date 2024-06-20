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محاكمة طيار امام الدائرة الجنائية

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 20:46 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثل اليوم الخميس 20 جوان 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،طيار كان والده يعمل كاطار سامي سابق برئاسة الجمهورية وذلك لمحاكمته على خلفية تمتيعه بتدخل مباشر من قبل الرئيس السابق للجمهورية زين العابدين بن علي بضيعة فلاحية تابعة لاملاك الدولة واستغلالها دون احترام التراتيب والاجراءات المعمول بها.

وانكر الطيار ما نسب إليه وبين ان والده لم يتدخل لفئدته وانه احترم كل الاجراءات المعمول بها في تسويغ الضيعات الفلاحية.

...

وقد قررت هيئة الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم..


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