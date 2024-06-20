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يورو 2024.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنجلترا والدنمارك

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 19:01 قراءة: 0 د, 6 ث
      
انتهت احداث مباراة الدنمارك و إنجلترا، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، من بطولة أمم أوروبا 2024.


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