يورو 2024.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنجلترا والدنمارك

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انتهت احداث مباراة الدنمارك و إنجلترا، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، من بطولة أمم أوروبا 2024.