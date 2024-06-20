مجدي الكرباعي: المحكمة الادارية بلازيو الايطالية تمنع منح تونس 4.8 مليون أورو

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أفاد الخميس 20 جوان، الناشط السياسي والنائب السابق مجدي الكرباعي أن المحكمة الإدارية ب "لازيو" إيطاليا تمنع منح تونس مبلغ قيمته 4,8 مليون اورو لاقتناء و صيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي و ذلك من أجل خطة تونس و إيطاليا للتصدي للهجرة غير نظامية.
يذكر انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وايطاليا بخصوص ملف الهجرة تنص احداها على تعهد ايطاليا بصيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي اضافة الي تقديم منح في الغرض بهدف تشديد الرقابة على الحدود البحرية.
يذكر انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وايطاليا بخصوص ملف الهجرة تنص احداها على تعهد ايطاليا بصيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي اضافة الي تقديم منح في الغرض بهدف تشديد الرقابة على الحدود البحرية.
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