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مجدي الكرباعي: المحكمة الادارية بلازيو الايطالية تمنع منح تونس 4.8 مليون أورو

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 13:36 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد الخميس 20 جوان، الناشط السياسي والنائب السابق مجدي الكرباعي أن المحكمة الإدارية ب "لازيو" إيطاليا تمنع منح تونس مبلغ قيمته 4,8 مليون اورو لاقتناء و صيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي و ذلك من أجل خطة تونس و إيطاليا للتصدي للهجرة غير نظامية.
يذكر انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وايطاليا بخصوص ملف الهجرة تنص احداها على تعهد ايطاليا بصيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي اضافة الي تقديم منح في الغرض بهدف تشديد الرقابة على الحدود البحرية.


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