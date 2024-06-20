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حريق بمخزن في سليمان..مجمع ''ديليس هولدينغ'' يوضّح

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 10:38 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن مجمع ''ديليس هولنديغ'' السيطرة على الحريق الذي شبّ بمخزن مستغل على وجه الكراء من قبل احدى الشركات التابعة للمجمع في جهة سليمان.

وقال المجمع في بلاغ إنّه تمّت السيطرة سريعا على النيران بفضل جهود السلطات المختّصة، مؤكّدا أنّ الأضرار التي لحقت بالمواد المخزّنة كانت محدودة جدا.
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وأضاف البلاغ أنّ أجزاء من المخزن يتمّ استغلالها على وجه الكراء أيضا من قبل عدد آخر من الشركات.

وأشار مجمع ''ديليس هولدينغ'' إلى أنّ المخزن يقع بعيدا عن مصانع الشركة بجهة سليمان، وأن الحريق لم يؤثّر على سير العمل بوحداتها الإنتاجية التي تواصل عملها بشكل اعتيادي.


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