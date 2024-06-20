حريق بمخزن في سليمان..مجمع ''ديليس هولدينغ'' يوضّح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6673f8bf80dec8.68198580_femklpihjonqg.jpg width=100 align=left border=0>





وقال المجمع في بلاغ إنّه تمّت السيطرة سريعا على النيران بفضل جهود السلطات المختّصة، مؤكّدا أنّ الأضرار التي لحقت بالمواد المخزّنة كانت محدودة جدا.

أخبار ذات صلة: الناطق باسم الحماية المدنية يؤكد تقدم وحدات الحماية أشواطا في اخماد الحريق الذي نشب في عدد من مخازن التبريد ف...

أعلن مجمع ''ديليس هولنديغ'' السيطرة على الحريق الذي شبّ بمخزن مستغل على وجه الكراء من قبل احدى الشركات التابعة للمجمع في جهة سليمان.وقال المجمع في بلاغ إنّه تمّت السيطرة سريعا على النيران بفضل جهود السلطات المختّصة، مؤكّدا أنّ الأضرار التي لحقت بالمواد المخزّنة كانت محدودة جدا.

...



وأضاف البلاغ أنّ أجزاء من المخزن يتمّ استغلالها على وجه الكراء أيضا من قبل عدد آخر من الشركات.



وأشار مجمع ''ديليس هولدينغ'' إلى أنّ المخزن يقع بعيدا عن مصانع الشركة بجهة سليمان، وأن الحريق لم يؤثّر على سير العمل بوحداتها الإنتاجية التي تواصل عملها بشكل اعتيادي.