رئيس لجنة المالية يدعو إلى التعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بال ”FCR”

تطرق عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 20 جوان 2024، إلى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة النظام المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتحسين شروط وإجراءات منحها.



وأشار لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”على اذاعة Express FM إلى أنّ قانون المالية لسنة 2024، تم تقديم مقترح قانون يتعلق بانتفاع الامتيازات الجبائية خاصة التونسيين المقيمين بالخارج المعروف ب”FCR”، وأن يكون الحق لكل مواطن تونسي كل 10 سنوات امتياز جبائي لإدخال سيارة أو عربة أو شاحنة لا تفوت حمولتها 3.5 طن.





ودعا رئيس لجنة المالية، إلى التعجيل في اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الامتياز الجبائي، مشيرا في المقابل إلى أن فصول في مجلة الصرّف المتعلقة بالإقامة التي تخدم التونسيين بالخارج.واعتبر شوشان، أن الإجراءات المتعلقة بالديوانية أو الموانئ أو المطارات مجحفة، إضافة إلى أنّ التعطيلات الإدارية عطلت استثمار، الجالية التونسية.وأكد ضيف البرنامج، أنّ سيتم مناقشة مشاريع قوانين إن وُجدت خلال العطلة البرلمانية،موضحا أنّ قانون الادماج المالي بصدد الدرس على لجنة المالية، وهناك مبادرة من النواب لإحداث بنك بريدي في انتظار ورود قانون مجلة الصرف..وقد سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة وإلى حدود 10 جوان 2024 ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما اظهرته ارقام نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني.وبلغت قيمة هذه التحويلات الى حدود 10 جوان 2024 ما يناهز 3167,8 مليون دينار مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات التاريخ من سنة 2023 اي بزيادة بقيمة 112,3 مليون دينار.