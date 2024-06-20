اليوم الخميس 20 جوان ... تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية

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أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اليوم الخميس 20 جوان 2024 هو تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وفي هذا اليوم تكون مدة النهار هي الأطول مقابل أقصر فترة لليل في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أقصى إرتفاع لها عند الزوال على غرار مدينة تونس التي سيبلغ إرتفاع الشمس فيها 76.6 درجة.



أما بالنسبة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية، فيوم 20 جوان لهذه السنة هو تاريخ الإنقلاب الشتوي حيث يكون اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا في كامل السنة.





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ويحدث الإنقلاب الصيفي تحديدا الخميس 20 جوان 2024 عند الساعة التاسعة مساءا و50 دقيقة بالتوقيت المحلي.



