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فيديو اليوم: "حراقة يصلون سواحل نابل ظنا منهم أنهم في ايطاليا"

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 08:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك يوم الاثنين الماضي فيديو لمركب "حرّاقة" وقد وصل الى سواحل ولاية نابل.
وربما اعتقد الحراقة أو المهاجرون غير الشرعيون أنهم وصلوا إلى جزيرة بونتالاريا الايطالية...
ووفق مراسل اذاعة IFM خرج "الحرّاقة" من المهدية وبقوا 24 ساعة في البحر قبل أن يحطوا الرحال على أحد شواطئ نابل..

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