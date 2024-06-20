اليوم: كلاسيكو مشوّق بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي

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يحتضن اليوم الخميس 20 جوان 2024 ملعب الطيب المهيري بصفاقس كلاسيكو مشوّق بين النادي الصفاقسي و الترجي الرياضي بداية من الساعة 17:30 لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف من البطولة بإدارة الحكم عامر شوشان وسيكون جلال السحباني حكما لغرفة الفار.

الترجي المرتبة الأولى ب 23 نقطة ضمِن التتويج بلقب البطولة للمرة 33 في تاريخه .النادي الصفاقسي يسعى للفوز من أجل مشاركة إفريقية.

مباراة ستكون منقولة تلفزيا على التلفزة الوطنية 1





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وكان الاتحاد المنستيري ضمن مساء أمس الاربعاء وصافة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2023-2024 ليتاهل للمشاركة في رابطة الابطال الافريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد سنة 2022 وذلك عقب تعادله على معشب بن جنات مع الملعب التونسي بنتيجة 1-1 في الدفعة الاولى من منافسات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ورفع الاتحاد المنستيري، بفضل هذا التعادل، رصيده الى 16 نقطة منهيا الموسم في المركز الثاني بفارق اربع نقاط عن النادي الصفاقسي الذي يستضيف اليوم الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم الحالي.



ومن جهته رفع الملعب التونسي رصيده الى 13 نقطة محتلا المركز الثالث مؤقتا في جدول الترتيب العام في انتظار استكمال الجولة الختامية اليوم الخميس.



وفي كلاسيكو الجولة الذي دار بملعب رادس امام مدارج خالية من الجماهير اقتسم النادي الافريقي والنجم الساحلي نقاط اللقاء الذي انتهى على نتيجة التعادل الابيض صفر-صفر في حوار رتيب غابت عنه الفرجة والتشويق.



وانهى النادي الافريقي مرحلة التتويج في المركز السادس الاخير ب9 نقاط خلف النجم الساحلي الذي انهى بدوره الموسم في المرتبة الخامسة ب10 نقاط في وضعية تعكس المستوى المتواضع الذي قدمه الفريقان هذا الموسم.





في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من منافسات الجولة الختامية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



الاربعاء 19 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس ( دون حضور الجمهور)

النادي الافريقي صفر

النجم الساحلي صفر

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 1 احمد الجفالي (9)

الملعب التونسي 1 يوسوف اومارو (44)



الخميس 20 جوان 2024

ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س17 و30

النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 23 9 6 2 1 13 7

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 16 10 3 5 2 8 5

3- الملعب التونسي 13 10 1 8 1 5 5

4- النادي الرياضي الصفاقسي 12 9 2 5 2 6 5

5- النجم الرياضي الساحلي 10 10 0 7 3 4 7

6- النادي الافريقي 9 10 1 5 4 4 11