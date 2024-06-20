بن عروس: ايقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت امس الفرقة السابعة حمام الأنف من خلال تعقب العناصر المفتش عنها و التصدي لظاهرة السلب و السرقة على كامل الخط الجنوبي من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، إستهلاك المخدرات، القذف العلني...



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش..

