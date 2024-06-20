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بن عروس: ايقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 07:57 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تمكنت امس الفرقة السابعة حمام الأنف من خلال تعقب العناصر المفتش عنها و التصدي لظاهرة السلب و السرقة على كامل الخط الجنوبي من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، إستهلاك المخدرات، القذف العلني...

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش..


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