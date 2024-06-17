كفيفة متحصلة على الدكتوراه : " نجاحي يعود للاصرار على تحقيق حلمي"

قالت عبير الدوزي وهي كفيفة متحصلة على الدكتاتوراه من جامعة الزيتونة في حوار على قناة الحوار التونسي انها رغم فقدانها البصر لكنها واصلت دراستها لتحقيق حلمها.وأضافت " زوجي كفيف ونعيش لوحدنا وتمكنا من التكيف مع الوضع".وشددت على أن أطروحة الدكتوراه تمحورت حول الحجاب والفكر الديني".