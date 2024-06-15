وزير الدّاخليّة يُشرف على حفل تكريم عدد من الإطارات والأعوان بمقرّ الإدارة العامة لوحدات التدخل

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أشرف وزير الدّاخليّة خالـد النوري اليوم السبت 15 جـوان 2024 بمقرّ الإدارة العامّة لوحدات التدخل للأمن الوطني رفقة كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيان بالصّادق وبحضُور عدد من الإطارات العُليا بالوزارة على حفل تكريم عدد من الإطارات والأعوان إثر تميّزهم في أداء مهامهم، كما اطلع الوزير على هيكليّة ومهام الإدارة العامّة المذكورة ومدى جاهزيّة مُختلف التشكيلات الأمنيّة التابعة لها من خلال عروض نظريّة تمّ تقديمُها في الغرض.



وقد كانت هذه الزّيارة مُناسبة ثمّن من خلالها وزير الدّاخليّة مجهودات جميع الأعوان والإطارات في أداء الواجب والحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والمُمتلكات العامّة والخاصّة ومُكافحة الإرهاب والتصدّي لجميع المظاهر المُخلة بالأمن العام، مُوصيا إيّاهم بمزيد البذل والعطاء ومُواصلة التحلّي باليقظة والإنتباه وتطبيق القانون على الجميع دُون استثناء وذلك في كنف الحياد التامّ واحترام القانون والحُرّيات، مُؤكّدا ضرُورة تكاتف الجميع بهدف المُضي قُدُما نحو مزيد تحسين ظرُوف العمل، مُتمنّيا النّجاح والتّوفيق للجميع.