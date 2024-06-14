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انتشال رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض والتحاقها بوالديها بتونس

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 10:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد نزار الطرابلسي عن الهلال الأحمر التونسي، اليوم الجمعة 14 جوان 2024، خلال مداخلته في برنامج ماتينال 7-10، على إي أف أم، أنه تم انتشال رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض والتحاقها بوالديها بتونس.
وأبرز أن الطفلة تم جلبها من مصر، مشيرا إلى أن والدي الطفلة كانوا متواجدين في تونس منذ 4 أشهر، وكانوا يعتبرون أن ابنتهم استشهدت.
ومن جهته قال والد الرضيعة ''حمزة''، ''لقائي بابنتي هو شعور لا يوصف، وأنا مرهق جدا منذ اللحظة التي التقيت بها ابنتي''، حسب قوله.


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