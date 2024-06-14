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البنك المركزي يدعو البنوك الى فتح شبابيكها يوم السبت المقبل وتوفير الأوراق المالية بالموزعات

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 09:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
دعا البنك المركزي التونسي البنوك الى فتح شبابيكها للعموم يوم السبت 15 جوان 2024 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة الفروع، خلال نفس اليوم ونفس التوقيت لغرض إنجاز العمليات المتعلقة بالدفوعات.

...

ودعا البنك المركزي التونسي البنوك والديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة والتدخل في الإبان لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات عند الاقتضاء.


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