وزارة الداخلية تنفي ما يتم تداوله في صفحات الفايسبوك وتؤكد أن سقوط عون الأمن في صفاقس كان تلقائيا ‎

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واوضح بوزغاية أنه وأثناء تدخل اعوان الأمن بصفاقس بتعليمات من النيابة العمومية لاخلاء عمارة يقطنها عدد من الافارقة تم تسجيل سقوط عون أمن من أحد الطوابق ما اسفر عن وفاته مؤكدا أن سقوطه كان مفاجئا وتلقائيا.

يذكر ان بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أن سقوط عون الأمن ووفاته جاءت على اثر رفض عدد من الافارقة لقرار الاخلاء ودخولهم في مواجهة مع عون الامن.



نفت الخميس 13 جوان وزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي فاكر بوزغاية ما يتم تداوله حول ملابسات سقوط عون أمن من عمارة في صفاقس يقطنها عدد من أفارقة جنوب الصحراء.واوضح بوزغاية أنه وأثناء تدخل اعوان الأمن بصفاقس بتعليمات من النيابة العمومية لاخلاء عمارة يقطنها عدد من الافارقة تم تسجيل سقوط عون أمن من أحد الطوابق ما اسفر عن وفاته مؤكدا أن سقوطه كان مفاجئا وتلقائيا.يذكر ان بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أن سقوط عون الأمن ووفاته جاءت على اثر رفض عدد من الافارقة لقرار الاخلاء ودخولهم في مواجهة مع عون الامن.

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وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، والناطق الرسمي بها، هشام بن عياد أفاد ، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "على إثر مداهمة أمنية جرت مساء الأربعاء، لأحد العمارات وسط مدينة صفاقس، تأوي مجموعة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء، نتج عنها سقوط نفر إفريقي من جنوب الصحراء من أعلى سطح العمارة ووفاته على عين المكان، كما تبين سقوط عون أمن من أعلى سطح العمارة أثناء مطاردته لبعض الأنفار من الأفارقة، وتوفي لاحقا حال وصوله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، متأثرا بإصابته البليغة ".



وأضاف، المصدر القضائي، أنه "بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرف على أسباب وملابسات الوقائع المذكورة ".



من جهته ذكر، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، أن "الإفريقي من دول جنوب الصحراء، قد حل بقسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وهو متوفى، أما رجل الأمن فقد لفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله إلى قسم الإستعجالي، بسبب حالته الحرجة جدا".

وأضاف ذات المصدر، أنه "تجرى حاليا بقسم الطب الشرعي، عملية تشريح جثة الهالكين، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة