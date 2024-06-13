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الاستدانة لشراء الأضحية؟.. مفتي الجمهورية يُجيب

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 12:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بيّن مفتي الجمهورية هشام بن محمود، في حوار خاصّ على اذاعة موزاييك، الخميس 13 جوان 2024، أنّ الاستدانة من أجل شراء الأضحيّة ممكنة ولكن بشرط التعهّد بإعادة المال.

وأضاف: "إذا كنت متأكّدا من قدرتك على إعادة المال لصاحبه يُمكنك الاستدانة... ولكن إذا لم تكن متأكّدا ليس عليك أن تُضحي".

...

وفي سياق متّصل، أكّد مفتي الجمهورية على أنّ "النحر لا يجوز قبل صلاة العيد، لأنّه مقترن بشعيرة دينيّة وجاء كتضحيّة وابتلاء إبراهيم عليه السلام..".

وأضاف أنّ "الأضحيّة لها معانٍ كثيرة، منها الاستجابة لنداء الله والخروج من الامتحان والابتلاء إلى لحظة الفرج، وبالتالي لابدّ من فهم البعد المقاصدي لهذه الشعيرة".


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