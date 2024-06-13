المعلمون النواب يحتجون امام وزارة التربية...

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666ad7f0c77925.83238334_gnjokfepqlmhi.jpg width=100 align=left border=0>
باب نات - نفذ صباح اليوم الخميس 13 جوان 2024 عدد من المعلمين النواب وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية وذلك لمطالبة الوزارة بالتسريع في انتدابهم و تسوية وضعيتهم المهنية الهشة...
واكدت رحمة الشابي معلمة نائبة لباب نات ان عدد المعلمين النواب لا يتجاوز 3500 نائب تربطهم بوزارة التربية عقود هشّة لا تتجاوز مدتها 9 أشهر بمرتب صاف يقدّر بـ 800 دينار رغم الاتّفاق سابقا على أن تكون منظرة تفضي إلى الانتداب براتب يبلغ 1250 دينار.
واكدت رحمة الشابي معلمة نائبة لباب نات ان عدد المعلمين النواب لا يتجاوز 3500 نائب تربطهم بوزارة التربية عقود هشّة لا تتجاوز مدتها 9 أشهر بمرتب صاف يقدّر بـ 800 دينار رغم الاتّفاق سابقا على أن تكون منظرة تفضي إلى الانتداب براتب يبلغ 1250 دينار.
موضحة انه من حقهم الانتداب الفوري خاصة وان فترة عملهم كمعلمين نواب فاقت 6 سنوات ...
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 289220