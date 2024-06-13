المعلمون النواب يحتجون امام وزارة التربية...

باب نات -

نفذ صباح اليوم الخميس 13 جوان 2024 عدد من المعلمين النواب وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية وذلك لمطالبة الوزارة بالتسريع في انتدابهم و تسوية وضعيتهم المهنية الهشة...واكدت رحمة الشابي معلمة نائبة لباب نات ان عدد المعلمين النواب لا يتجاوز 3500 نائب تربطهم بوزارة التربية عقود هشّة لا تتجاوز مدتها 9 أشهر بمرتب صاف يقدّر بـ 800 دينار رغم الاتّفاق سابقا على أن تكون منظرة تفضي إلى الانتداب براتب يبلغ 1250 دينار.