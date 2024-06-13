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المعلمون النواب يحتجون امام وزارة التربية...

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 12:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
باب نات - نفذ صباح اليوم الخميس 13 جوان 2024 عدد من المعلمين النواب وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية وذلك لمطالبة الوزارة بالتسريع في انتدابهم و تسوية وضعيتهم المهنية الهشة...

واكدت رحمة الشابي معلمة نائبة لباب نات ان عدد المعلمين النواب لا يتجاوز 3500 نائب تربطهم بوزارة التربية عقود هشّة لا تتجاوز مدتها 9 أشهر بمرتب صاف يقدّر بـ 800 دينار رغم الاتّفاق سابقا على أن تكون منظرة تفضي إلى الانتداب براتب يبلغ 1250 دينار.

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موضحة انه من حقهم الانتداب الفوري خاصة وان فترة عملهم كمعلمين نواب فاقت 6 سنوات ...


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