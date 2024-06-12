معركة بين 3 اشقاء تؤدي الى مقتل احدهم... التفاصيل

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أفاد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة والناطق الرسمي باسمها في تصريح لباب نات أن كهلا في العقد الرابع توفى اثر معركة نشبت بين 3 أشقاء بسبب قطعة أرض بمنطقة كاف النسور التابعة لمعتمدية غار الدماء ...





واشار محدثنا انه تم نقل الهالك إلى المستشفى المحلي بغار الدماء مع مجموعة من المصابين الا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى... مؤكدا في السياق ذاته انه تمت معاينة الجثة من طرف قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ،وقد اذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ،و فتح تحقيق في الحادثة وإيقاف مجموعة من أفراد العائلات المتنازعة على ذمة التحقيق والابحاث ..