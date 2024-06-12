10 سنوات سجنا لمسؤول بقباضة مالية ...

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قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،بالحكم ب10 سنوات سجنا في حق مسؤول باحدى القباضات المالية بالعاصمة من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية سرقته لمبالغ مالية من القباضة التى يعمل فيها على مراحل وتغيير المعطيات المتعلقة لتلك المبالغ المالية على جهاز الاعلامية وقد تم التفطن له اثر القيام بأعمال رقابة وتفقد....

