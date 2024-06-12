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المكي: " ترشحي للانتخابات الرئاسية مربوط بموعدها"

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 09:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي في مداخلة عبر قناة قرطاج + ان المعارضة ليس لها مرشح واحد للانتخابات الرئاسية مضيفا "يجب ترك التشتت الذي أدى في النهاية لصعود الرئيس قيس سعيد في انتخابات 2019".
وشدد على ان الدور الثاني يجب ان يكون المرشح الثاني قادرا على تجميع قوى المعارضة وهذا يمكن تحقيقه.
وأضاف " ترشحي للانتخابات مربوط بموعدها ولا يمكن أخلاقيا تحديد الترشح وموعد الانتخابات غير معلوم".


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