ناجي جلول: سأترشح للانتخابات الرئاسية

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أعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.



و قال في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، إنه سيعلن ترشحه رسميا عن حزبه في اليوم الذي يتم الإعلان فيه عن فتح باب الترشّحات.





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و انتقد جلول التأخير الكبير في الإعلان عن موعد الانتخابات، داعيا رئيس الجمهورية إلى التحرّك وتلافي الغموض الذي يحيط بتحديد الروزنامة الخاصة بها.

وأكد أن لديه مشروع كامل للإصلاح ينطلق من الاقتصاد وينتهي بالثقافة ويتضمن 100 إجراء.

و انتقد جلول التأخير الكبير في الإعلان عن موعد الانتخابات، داعيا رئيس الجمهورية إلى التحرّك وتلافي الغموض الذي يحيط بتحديد الروزنامة الخاصة بها.وأكد أن لديه مشروع كامل للإصلاح ينطلق من الاقتصاد وينتهي بالثقافة ويتضمن 100 إجراء.