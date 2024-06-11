Babnet

ناجي جلول: سأترشح للانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66687aaf426b41.32902107_empkgljniofqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 17:21 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و قال في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، إنه سيعلن ترشحه رسميا عن حزبه في اليوم الذي يتم الإعلان فيه عن فتح باب الترشّحات.

...

و انتقد جلول التأخير الكبير في الإعلان عن موعد الانتخابات، داعيا رئيس الجمهورية إلى التحرّك وتلافي الغموض الذي يحيط بتحديد الروزنامة الخاصة بها.
وأكد أن لديه مشروع كامل للإصلاح ينطلق من الاقتصاد وينتهي بالثقافة ويتضمن 100 إجراء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289118


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*