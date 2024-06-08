فرص وافاق تعزيز الإستثمارات الإيطالية في تونس ، محور لقاء وزيرة الإقتصاد مع رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة

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كانت آفاق وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة ودفع التبادل أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الجمعة 07 جوان 2024 وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي برئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة مراد فرادي.



ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد, أكد الجانبان بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية وعلى ما شهدته في الفترة الأخيرة من تطور وديناميكية، مبرزين الآفاق والفرص المتاحة لمزيد توطيدها خاصة على مستوي الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات لاسيما القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج وغيرها..





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ونوه الجانبان في ذات السياق بما يحرزه مشروع الربط الكهربائي باعتماد الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا ( ELMED) من تقدم،مبرزين ان هذا المشروع الرائد يأتي تاكيدا لمتانة العلاقات الثنائية كما يعطي إشارات إيجابية لبناء شراكة إستراتيجية مستقبلية تخدم مصالح البلدين الصديقين.