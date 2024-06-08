الكتيبة: في 12 سنة، عائدات معلوم الاذاعة والتلفزة في فاتورة الستاغ بلغت 405 مليون د ‎

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كشف الجمعة 7 جوان، تحقيق لموقع الكتيبة أن عائدات معلوم الاذاعة والتلفزة في فاتورة الستاغ بلغ بين 2010 و2021 أكثر من 405 مليون دينار.
وحسب ما أكده مدير الادارة التجارية في الSTEG للموقع فإن المبالغ المالية التي يتم تجميعها في اطار معلوم الاذاعة والتلفزة لا يتم تحويلها الي وزارة المالية بل تذهب مباشرة الي مؤسستي الاذاعة والتلفزة دون ان تتحصل الستاغ على اي نسبة من هذه الاموال.
وحسب ما أكده مدير الادارة التجارية في الSTEG للموقع فإن المبالغ المالية التي يتم تجميعها في اطار معلوم الاذاعة والتلفزة لا يتم تحويلها الي وزارة المالية بل تذهب مباشرة الي مؤسستي الاذاعة والتلفزة دون ان تتحصل الستاغ على اي نسبة من هذه الاموال.
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