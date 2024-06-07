كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يجتمع بوفد من البنك الإسلامي للتنمية

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اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ عشية الخميس 06 جوان 2024 بوفد من البنك الإسلامي للتنمية يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا لتدارس سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعرف على برامج التمكين الإقتصادى التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن.



وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي الوطني اعتبارا لدورها في خلق الثروة وفرص التشغيل، مبرزا حرص الحكومة على توفير أفضل مناخ لها حتى تتمكن من الصمود ومجابهة الصعوبات المطروحة والاستدامة في مواصلة انشطتها.

وبين كاتب الدولة في هذا الإطار أهمية النفاذ إلى التمويل بالنسبة لهذه المؤسسات حتى تتمكن من تطوير انشطتها والرفع من قدراتها التنافسية، مثمنا دعم البنك الإسلامي للتنمية لهذا التمشي عبر وضع خط تمويل بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، معربا في نفس الوقت عن تطلعه لأن يتواصل هذا التعاون ويتعزز في الفترة القادمة.



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وبين أعضاء الوفد ان هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل والتشاور مع الجانب التونسي حول فرص التعاون المستقبلية لاسيما في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معربين عن الإستعداد لدراسة المقترحات التي انبثقت عن الاجتماعات التي قام بها الوفد مع عديد الأطراف من أجل وضع برامج تعاون جديدة لمساندة هذه الشريحة من المؤسسات.