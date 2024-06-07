قفصة: الاحتفاظ بأحد الأساتذة ووضع ابنه في حالة تقديم من أجل شبهة الغش في الإمتحانات الوطنية والمشاركة فيها

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بالاحتفاظ بأحد الأساتذة من أجل شبهة الغش في الامتحانات الوطنية والمشاركة فيها إضافة إلى وضع ابنه في حالة تقديم على أن يتم احالتهما على أنظار النيابة العمومية الاثنين القادم وذلك إثر تسريب أحد امتحانات الباكالوريا وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



من جانب آخر أكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة رمضان دخيل أنه تم تسجيل 31 حالة غش في امتحان الباكالوريا منذ انطلاق الاختبارات أول امس الأربعاء ، وقد تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية الجاري بها العمل ضد المخالفين .

