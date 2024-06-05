وزارة أملاك الدولة: الموافقة على 15 ملف تفويت لفائدة شاغلي عقارات راجعة بالملكية للدّولة من أملاك الأجانب

ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة يوم الاربعاء 05 جوان 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في 18 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.وتمّت الموافقة على 15 ملف تفويت، 14 منها لفائدة الشاغلين وملف تفويت بالمزاد العلني.ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة التقيد بدورية انعقاد اللجنة والالتزام بخطة العمل الموضوعة والرامية إلى الرفع من نسق دراسة مطالب التفويت المتعلقة بهذا الرصيد العقاري مؤكدا على الحرص على احترام الآجال والعمل على التقليص فيها قدر الإمكان.