عبر تقنية الذكاء الاصطناعي... معلمة تمنح أملا للتلاميذ في تحقيق أحلامهم

في بادرة طريفة قامت إحدى المعلمات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أحلام تلامذتها في الوصول إلى مهنهم المفضلة.وقد لاقت البادرة تشجيعا كبيرا لأنها تعطي امالا للتلاميذ لتحقيق احلامهم والجد في دراستهم.