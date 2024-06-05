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عبر تقنية الذكاء الاصطناعي... معلمة تمنح أملا للتلاميذ في تحقيق أحلامهم

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 16:17 قراءة: 0 د, 13 ث
      
في بادرة طريفة قامت إحدى المعلمات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أحلام تلامذتها في الوصول إلى مهنهم المفضلة.
وقد لاقت البادرة تشجيعا كبيرا لأنها تعطي امالا للتلاميذ لتحقيق احلامهم والجد في دراستهم.


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