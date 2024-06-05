وزارة العدل :16 مودعا يجتازون امتحان الباكالوريا في دورتها الرئيسية

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افادت وزارة العدل ان 16 مودعا بالسجن يجتازون امتحان الباكالوريا الذي تنطلق اختباراته اليوم الاربعاء، وذلك بعدد من الوحدات السجنية بكل من قفصة وقابس والمنستير والمهدية وسوسة و باجة و جندوبة وبرج الرومي و منوبة والمرناقية في اختصاصات الآداب والعلوم التجريبية و الاقتصاد والتصرف والرياضيات وعلوم الإعلامية والتقنية.



ووفق بلاغ صادرعن وزارة العدل اليوم، تم توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات وتوفير الإحاطة النفسية والمعنوية للمترشحين لضمان الظروف الملائمة و العادية لاجتياز الامتحان وفق ما يكفله لهم القانون المتعلق بنظام السجون والذي ينُصّ على " ضمان حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن ".



ووفق بلاغ صادرعن وزارة العدل اليوم، تم توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات وتوفير الإحاطة النفسية والمعنوية للمترشحين لضمان الظروف الملائمة و العادية لاجتياز الامتحان وفق ما يكفله لهم القانون المتعلق بنظام السجون والذي ينُصّ على " ضمان حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن ".

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ووفق ذات المصدر عملت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على توفير المراجع والكتب التي يحتاجها المترشحون بالتنسيق مع عائلاتهم وتمكينهم من حصص للمراجعة فضلا عن تشجيع المترشحين وتحفيزهم على التفوق والتميُّز لتحقيق النجاح الدراسي بما ييسر إعادة إدماجهم و يعود عليهم بالنفع والفائدة في باقي مسيرتهم الدراسية والاجتماعية.



واضاف البلاغ ان كريم الطواهري، مُكلّف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، والمُشرف على مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية وعماد العوجي رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، توليا بتكليف من وزيرة العدل، متابعة ظروف انطلاق سير اختبارات امتحان الباكالوريا في اليوم الأول، بالسجن المدني بالمرناقية ، أين يجتاز مترشحان من المودعين امتحان الباكالوريا ، في اختصاص الاقتصاد و التصرف وذلك من جملة 16 مترشحا بعدد من الوحدات السجنيّة.

يشار الى ان 140 ألف و213 تلميذا يتقدمون لاجتياز الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2024، والتي تجري على امتداد أيام 5 و 6 و7 و10 و11 و 12 جوان الجاري.



