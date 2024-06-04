عبد المجيد بلعيد: حمة الهمامي انتهى والضرب في الجيفة حرام

هاجم شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بالعيد، الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي وقال "حمة الهمامي ما يعنيلي شي وانتهى".وتابع متحدثا عن حمة الهمامي قائلا " عندنا مثل تونسي يقول الضرب في الجيفة حرام" واستوقفه الاعلامي زهير الجيس متسائلا " حمة الهمامي جيفة!!؟ فأجاب قائلا " ....هاني قتلك عاد افهمها كيما ترى".