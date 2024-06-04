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عبد المجيد بلعيد: حمة الهمامي انتهى والضرب في الجيفة حرام

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
هاجم شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بالعيد، الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي وقال "حمة الهمامي ما يعنيلي شي وانتهى".
وتابع متحدثا عن حمة الهمامي قائلا " عندنا مثل تونسي يقول الضرب في الجيفة حرام" واستوقفه الاعلامي زهير الجيس متسائلا " حمة الهمامي جيفة!!؟ فأجاب قائلا " ....هاني قتلك عاد افهمها كيما ترى".


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