عبد المجيد بلعيد: حمة الهمامي انتهى والضرب في الجيفة حرام

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هاجم شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بالعيد، الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي وقال "حمة الهمامي ما يعنيلي شي وانتهى".
وتابع متحدثا عن حمة الهمامي قائلا " عندنا مثل تونسي يقول الضرب في الجيفة حرام" واستوقفه الاعلامي زهير الجيس متسائلا " حمة الهمامي جيفة!!؟ فأجاب قائلا " ....هاني قتلك عاد افهمها كيما ترى".
وتابع متحدثا عن حمة الهمامي قائلا " عندنا مثل تونسي يقول الضرب في الجيفة حرام" واستوقفه الاعلامي زهير الجيس متسائلا " حمة الهمامي جيفة!!؟ فأجاب قائلا " ....هاني قتلك عاد افهمها كيما ترى".
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