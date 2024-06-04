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غار الملح: إلغاء العمل بمنظومة المآوي هذه الصائفة

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 10:58 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت بلدية غار الملح عن إلغاء العمل بمنظومة المآوي هذه الصائفة وفق ما افاد به المكلف بتسيير البلدية محمد بن نصر.

و قال نصر في تصريح لمراسل اذاعة "IFM" بالجهة رضا هلال :"الدخل الذي سوف يشوّه صورة المدينة نحن في غنى عنه والأهم هو إرضاء الوافدين للراحة والاستجمام ولا للمضايقات "

...

وأشار أنه في إطار الإستعداد للموسم الصيفي، تواصل بلدية غار الملح تعهداتها البيئية من تنظيف وتهيئة للقضاء على ما من شأنه أن يخل بجمالية المدينة خاصة على مستوى الطرقات المؤدية للشواطئ من خلال توسعتها بما أنها تشهد حركة مرور مكثفة خلال فترة الصيف حيث يتوافد على المنطقة الآلاف من المصطافين.
وخصصت البلدية ميزانية بنحو 82 ألف دينار من أجل تهيئة كل المرافق الضرورية لتيسير حركة المرور وتوفير سبل الراحة للمصطافين وفق المصدر ذاته.


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