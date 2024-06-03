شركة طيران البراق تعلن عن إستئناف رحلاتها بين طرابلس وتونس

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بلاغ صحفي - أعلنت شركة طيران البُراق، الناقل الجوي الوطني الرائد، والممثلة في تونس عن طريق شركة ستارز عن إستئناف رحلاتها الجوية بين مطار معيتيقة الدولي في طرابلس ومطار قرطاج الدولي في تونس.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المستمرة لتقديم خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة لعملائها، وتعزيز التواصل والتعاون بين ليبيا وتونس.





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وقد بدأت الرحلات الجديدة يوم السبت 1جوان 2024. وستكون متاحة بمعدل [14] رحلة أسبوعياً، مما يوفر خيارات مرنة ومريحة للمسافرين. وستسهم هذه الرحلات في تيسير حركة الأفراد والأعمال بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية والسياحية.



وأعربت إدارة شركة طيران البُراق، عن سعادتها بهذه الخطوة وأضافت: "نحن متحمسون لإستئناف رحلاتنا بين مطار معيتيقة ومطار قرطاج. وهذه الخطوة تعكس إلتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتعزيز الروابط بين ليبيا وتونس. ونحن نهدف في هذا السياق إلى توفير تجربة سفر مريحة وآمنة، ونتطلع إلى إستقبال ركابنا على متن رحلاتنا مجدداً."

كما أكد مجلس الإدارة على أهمية إستئناف تشغيل هذا الخط مفيدا: "إن عودة رحلاتنا إلى تونس هي خطوة إستراتيجية تبرز مرونة وقوة طيران البُراق. نحن ملتزمون بتوفير أعلى مستويات الخدمة والجودة لضمان رضا عملائنا."



هذا وتدعو شركة طيران البُراق جميع المسافرين للإستفادة من هذه الفرصة والتمتع برحلات مريحة وآمنة. ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين