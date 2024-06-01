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رادس: الاحتفاظ بمحام اعتدى بالعنف الشديد على رئيس مركز الأمن الوطني

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 21:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بمحام اعتدى بالعنف الشديد على رئيس مركز الأمن الوطني برادس، داخل مقرّ المركز، وذلك إثر نشوب خلاف بين المحامي وسائق تاكسي حيث امتنع الأخير عن خلاص أجرة التاكسي فتم التوجّه نحو مركز الأمن برادس، لفض الخلاف وبخروج رئيس المركز من مكتبه لاستفسار الأمر تعرض للاعتداء من قبل المحامي.

وقال المتحدث باسم ابتدائية بن عروس الصادق الجويني لاذاعة موزاييك إنّ التهم الموجه للمحامي تتمثل في هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني والتعدي على موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفه.
موزاييك


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