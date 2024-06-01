مسؤول على قسم الصيانة باحد المستشفيات بالعاصمة امام القطب المالي

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باب نات - مثل أول أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة مسؤول على قسم الصيانة باحد المستشفيات بالعاصمة ،وذلك لمحاكمته طبق الفصلين 96 و98 ...



وكان منطلق القضية أعمال رقابة تمت على صفقة متعلقة بتزود مركز رعاية الام والطفل بالملاسين باجهزة ضغط صناعي وليس طبي ...





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وحقق المتهم خلال جلسة محاكمته انه مسؤول على قسم الصيانة بالمستشفى وان مركز رعاية الام والطفل بالملاسبين تابع للمستشفى المذكور وان ادارة المركز المذكور تقدمت بطلب الصيانة والتزود.



واكد المتهم انه تم التزود بالمعدات طبقا للاجراءات المعمول بها للتزود بأجهزة ضغط هوائي صناعي واستعماله لبضع سنوات مشيرا الى انه ليس هو من قرر التزود بضغط هوائي غير طبي ،واوضح المتهم ان عملية تركيب جهاز الضغط الهوائي تتم عادة بحضور فنيين بقسم الصيانة وان دوره ليس حتميا .



وبين محاميه ان موكله مهندس وان مهامه الاشراف على أعمال الصيانة بالمستشفى المذكور وان الضاغط الهوائي الذي تم تركيبه بمركز رعاية الام والطفل بالملاسين التابع للمستشفى الذي يعمل فيه موكله هو صناعي وقد قامت به الادارة بطلب منها دون تدخل موكله ،مشيرا الى ان الفاتورات المتعلقة بأعمال الصيانة لم يستولى عليها موكله ولم يستفد من أي مبلغ موضحا ان موكله أبلغ ادارة المستشفى بأن جهاز الضغط الهوائي مطابق للمواصفات العالمية وقد تاكد ذلك من خلال الاختبارات التى اجريت عليه ،مشيرا الى انه لا تربطه اي علاقة بالمزود أو تعامل معه أو انتفع منه باي مبلغ مالي.



وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.