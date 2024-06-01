والي جندوبة يقرّر منع الاصطياف والتخييم بكافة المناطق الجبلية والغابية الراجعة بالنظر للولاية

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أعلنت الجمعة 31 ماي، ولاية جندوبة، منع الاصطياف والتخييم بكافة المناطق الغابية والجبلية الراجعة بالنظر للولاية بداية من غرة جوان 2024، وذلك إلى حين إشعار آخر.



وأوضحت الولاية في بيان لها أن هذا القرار يأتي حفاظا على الأرواح والممتلكات وحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق، وتبعا لمكتوب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عدد 1133 بتاريخ 31 ماي 2024.

