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'تحت الياسمينة في الليل' في مراسم استقبال رئيس الجمهورية في الصين‎

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 57 ث
      
عزفت الفرقة العسكرية الصينية ألحان أغنية تحت الياسمينة في الليل للفنان الراحل هادي الجويني خلال مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الجمهورية في زيارته الي الصين.

ولاقى عزف الحان تحت الياسمينة في الليل بعد عزف النشيد الوطني التونسي استحسانا كبيرا ..

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، أشرفا يوم الجمعة ببيكين، في ختام جلسة عمل موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين على مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تونس والصين .

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن الاتفاقيات شملت اتفاق تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الإنمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما تم التوقيع بالمناسبة على اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون و اتفاق تعاون بين وكالة تونس أفريقيا للأنباء ووكالة أنباء شينخوا الصينية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصيني رحب بالدعوة التي وجهها له رئيس الجمهورية لأداء زيارة دولة إلى تونس واعدا بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.


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