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تأجيل قضية وفاة محب الأفريقي عمر العبيدي غرقا الى جلسة 21 جوان للمرفاعات والحكم

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 19:30 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي وقد قررت تأخيرها تأخيرا نهائيا الى جلسة يوم 21 جوان القادم مع تخصيص الجلسة القادمة للمرافعات.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق 12 عون أمن مع عدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين آخرين، وجميع المتهمين محالين بحالة سراح على ذمة القضية فاستأنفوا الحكم .

...

وكان محب النادي الافريقي عمر العبيدي توفي غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس من سنة 2018 اثر انتهاء مقابلة للنادي الافريقي بملعب رادس وحصول مناوشات بين أعوان الأمن وبعض أحباء النادي الافريقي.


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