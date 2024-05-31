محاكمة موظف دلس معطيات بالمنظومة الاعلامية للديوانة

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مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،موظف بالديوانة وذلك لمحاكمته من اجل تهم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاملاك والتدليس الصادرة عن موظف عمومي وذلك على خلفية تدليس عمليات تسجيل شاحنات بالمنظومة المعلوماتية للديوانة ...



وانكر المتهم ما نسب إليه محققا انه بتاريخ الواقعة كان في يوم اجازة وليس في مقر عمله وبسؤاله حول علاقته ببقة المتهمين انكر أي علاقة باي منهم،وبمجابهته باستعمال رمز العبور الخاص به الولوج الى المظلومة الاعلامية اكد أن ذلك متاح لأغلب الاعوان نظرا لأنهم يعملون في نفس المكتب ...





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وبين محاميه ان موكله تم انتدابه بسلك الديوانة خلال سنة 2013 وقد تم توجيهه للعمل معبر ملولة خلال سنة 2014 ،مشيرا الى ان منوبه خلال يوم الواقعة كان يعوض زميله وانه لم يقم بأي عملية تدليس.

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...

