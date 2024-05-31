تعزيز آليات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، محور لقاء كاتب الدولة سمير عبد الحفيظ مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس.

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اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الخميس 30 ماى 2024 بمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) بتونس ومدير Expertise France وممثلين عن مصالح الشؤون الإقتصادية بسفارة فرنسا بتونس.



وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الآليات التمويلية التي تم اقرارها في إطار برامج التعاون التونسي الفرنسي لدعم الإستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الناشئة.





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و تم في هذا السياق عرض المجالات والبرامج المستفيدة من هذه الآليات وما حققته من نتائج إيجابية، من ذلك برنامج INNOVI الذي تشرف على سيره Expertise France التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية و الذي مكن من توفير دعم لفائدة عديد المؤسسات الناشئة وبرنامج قوافل المخصص لمساعدة المؤسسات على التوسع خارج تونس وبرنامج Sunref لدعم المشاريع الخاصة في المجال البيئي .

وثمن سمير عبد الحفيظ في هذا السياق ما يتم العمل عليه من برامج وخطوط تمويل في إطار التعاون التونسي الفرنسي لاسيما تلك الخاصة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تحظى بالأولوية والإهتمام في عمل الحكومة التونسية حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على الصمود وتساهم بفاعلية اكبر في دفع النشاط الإقتصادي، معربا عن ارتياحه للنتائج المسجلة وعلى الحرص لتعزيزها مع العمل على إضفاء المزيد من المرونة في استغلالها حتى تتم الاستفادة منها على أوسع نطاق.

وأكد الجانبان على أهمية الجانب الإتصالي للتعريف اكثر بهذه الآليات والبرامج.